Приняты меры против олимпийского чемпиона Азербайджана по вольной борьбе

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Приняты меры в отношении олимпийского чемпиона Азербайджана по вольной борьбе Тогрула Аскерова. Об этом Report сообщил главный тренер национальной команды Фирдовси Умудов.

По его словам, перед сегодняшней тренировкой сборной было отмечено о необходимости усилить дисциплину. Т.Аскерову было сделано предупреждение по поводу отказа выступать на соревнованиях из-за травмы, полученной во время турнира Гран-при в Париже.

В отношении победителя летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне приняли меру наказания в рамках установленных Федерацией борьбы Азербайджана правил внутренней дисциплины. Однако конкретная мера наказания не указывается: "Тогрул отметил, что не желает выступать на утешительной встрече из-за опасений повторения на соревнованиях во Франции полученных ранее травм. Он сказал, что продолжит тренировки для чемпионского звания и не захотел называть избранную против него меру наказания. Самым большим наказанием может стать угрызение совести, которую он испытывает".

Как отметил Ф.Умудов, в настоящее время Т.Аскеров находится на учебно-тренировочном сборе: "5-7 марта спортсмен примет участие на предстоящем в Минске международном чемпионате, посвященном трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведеву: "Мы должны набраться у него опыта и восстановить форму. Поэтому Тогрул будет участвовать на турнире в Минске".

Отметим, что Тогрул Аскеров отказался выступать на прошедшей 31 января - 1 февраля утешительной встрече Гран-при в Париже в весовой категории 70 кг. Свой отказ он объяснил болью в ноге и не встретился с азербайджанским борцом Русланом Дибиргаджиевым.