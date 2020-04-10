Принято решение о досрочно прерванном Кубке мира в Баку

Принято решение о стартовавшем 12 марта в Баку и досрочно прерванном Кубке мира по спортивной гимнастике.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG), Исполнительный комитет структуры заявил, что лицензионные очки к Летним олимпийским играм в Токио будут выданы в соответствии с результатами соревнования.

Результаты отборочного тура будут считаться окончательными, рейтинговые очки спортсменам будут даны в соответствии с ними.

Кубок мира был прерван 13 марта из-за коронавируса. В первые два дня состоялись квалификационные выступления. 14-15 марта планировалось проведение финального этапа.