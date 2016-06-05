Причиной смерти Мохаммеда Али стал септический шок

Баку. 5 Июнь. REPORT.AZ/ Причиной смерти легендарного боксера Мохаммеда Али, который скончался в пятницу в США в возрасте 74 лет, стал септический шок, произошедший по неизвестной естественной причине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель семьи спортсмена.

Али из-за проблем с дыханием был доставлен в четверг в одну из больниц Финикса, где впоследствии скончался.

Британское издание Mirror 3 июня сообщило, что 74-летний американец был помещен в госпиталь из-за проблем с дыханием. Позже врачи клиники в американском Финиксе сообщили родным легендарного боксера, что он находится при смерти. Врачи рассматривали вопрос транспортировки Али из больницы в Финиксе, однако решили, что это может стать смертельным для пациента.

Али с начала 1980-х годов страдал болезнью Паркинсона.

Мохаммед Али является одним из самых известных в истории боксеров-профессионалов, чемпионом Олимпийских игр 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пятикратным обладателем титула "Боксер года" и звания "Боксер десятилетия". В 1974 году он был признан спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated, а также "Спортсменом ХХ века" по версии нескольких спортивных изданий. После окончания карьеры Али был послом доброй воли ЮНИСЕФ (1998-2008). За свою карьеру американский боксер провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них — нокаутом).