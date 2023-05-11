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Президенты мировой и Европейской федераций гребли посетили Суговушан

Президенты мировой и Европейской федераций гребли посетили Суговушан Президент Международной федерации каноэ Томас Конецко и президент Европейской ассоциации каноэ Ян Зунграна, участвовавшие в качестве почетных гостей в международной регате по гребле "Кубок президента-2023", посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву
Индивидуальные
11 мая 2023 г. 16:35
Президенты мировой и Европейской федераций гребли посетили Суговушан

Президент Международной федерации каноэ Томас Конецко и президент Европейской ассоциации каноэ Ян Зунграна, участвовавшие в качестве почетных гостей в международной регате по гребле "Кубок президента-2023", посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Мингячевире.

Как сообщили Report в федерации гребли на каноэ Азербайджана (AKAF), затем руководители Международной федерации отправились в Суговушан. Гости ознакомились с местом проведения церемонии открытия и первого соревновательного дня турнира “Кубок президента-2023”, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

После этого состоялось совместное заседание с участием главы AKAF Вугара Ахмедова, Томаса Конецко, Яна Зунграна, президента федерации каноэ Турции Альпера Кабакчы и главы федерации гребли Турции Эрхана Эртюрка. Стороны обменялись мнениями о развитии гребли в Азербайджане. Руководители Международной федерации отметили, что для проведения крупных соревнований, таких как чемпионаты мира, Европы, а также турниров лицензионного характера на Олимпийские игры, подходят как водохранилище Суговушан, так и Мингячевирский учебно-спортивный центр “Кура”.

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Версия на азербайджанском языке Avarçəkmə üzrə dünya və Avropa federasiyalarının prezidentləri Suqovuşana səfər ediblər

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