Президент Украины наградил борца-азербайджанца

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх в Токио.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, на встрече также присутствовал борец греко-римского стиля азербайджанец Парвиз Насибов, завоевавший серебряную медаль в весовой категории 67 кг. Зеленский поздравил с успешными выступлениями спортсменов, завоевавших в общей сложности 19 медалей - 6 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых.

В ходе встречи Зеленский вручил этим спортсменам государственные награды.

На XXXII летних Олимпийских играх Украина заняла 44-е место по качеству медалей и 16-е по количеству наград.