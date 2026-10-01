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    Spotify и TikTok поставлены на налоговый учет в Азербайджане

    Бизнес
    • 01 октября, 2026
    • 11:02
    Spotify и TikTok поставлены на налоговый учет в Азербайджане

    Государственная налоговая служба через созданную электронную систему регистрации поставила на налоговый учет еще двух иностранных поставщиков цифровых услуг.

    Как передает Report со ссылкой на ГНС, это шведская компания Spotify AB и сингапурская TikTok Pte. Ltd.

    Регистрация обеих компаний для целей НДС вступила в силу с сегодняшнего дня.

    По зарегистрированным нерезидентным поставщикам цифровых услуг НДС с платежей за оказанные услуги банками не удерживается. В этом случае НДС рассчитывают, декларируют и уплачивают в госбюджет сами эти компании.

    Tiktok Государственная налоговая служба Азербайджана
    "Spotify" və "TikTok" Azərbaycanda vergi uçotuna alınıb
    State Tax Service registers Spotify, TikTok for VAT purposes in Azerbaijan
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