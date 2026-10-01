Spotify и TikTok поставлены на налоговый учет в Азербайджане
Бизнес
- 01 октября, 2026
- 11:02
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Государственная налоговая служба через созданную электронную систему регистрации поставила на налоговый учет еще двух иностранных поставщиков цифровых услуг.
Как передает Report со ссылкой на ГНС, это шведская компания Spotify AB и сингапурская TikTok Pte. Ltd.
Регистрация обеих компаний для целей НДС вступила в силу с сегодняшнего дня.
По зарегистрированным нерезидентным поставщикам цифровых услуг НДС с платежей за оказанные услуги банками не удерживается. В этом случае НДС рассчитывают, декларируют и уплачивают в госбюджет сами эти компании.
"Spotify" və "TikTok" Azərbaycanda vergi uçotuna alınıb
State Tax Service registers Spotify, TikTok for VAT purposes in Azerbaijan
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