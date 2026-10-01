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    "Spotify" və "TikTok" Azərbaycanda vergi uçotuna alınıb

    Biznes
    • 01 oktyabr, 2026
    • 10:37
    Spotify və TikTok Azərbaycanda vergi uçotuna alınıb

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti yaratdığı elektron qeydiyyat sistemi vasitəsilə daha 2 xarici rəqəmsal xidmət təchizatçısını vergi uçotuna alıb.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunlar, İsveçin "Spotify AB" və Sinqapurun "TikTok Pte. Ltd." şirkətləridir. Hər iki şirkətin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatı bu gündən qüvvəyə minib.

    Qeydiyyata alınmış qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçılarına göstərilən xidmətlərə görə edilən ödənişlər üzrə ƏDV banklar tərəfindən tutulmur. Bu halda ƏDV-ni həmin şirkətlər özləri hesablayır, bəyan edir və dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

    Beynəlxalq rəqəmsal xidmət təchizatçılarının elektron qeydiyyat sisteminə qoşulması rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə yeni vergi mexanizminin tətbiqinə hazırlıq prosesinin mühüm nəticələrindən biridir. Dövlət Vergi Xidməti rəqəmsal iqtisadiyyatda müasir vergi inzibatçılığının və şəffaf biznes mühitinin formalaşdırılması, həmçinin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün əlverişli mexanizmlərin tətbiqi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.

    Qeydiyyatdan keçmiş qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçılarının siyahısı ilə Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində tanış olmaq mümkündür.

    Spotify AB TikTok Pte. Ltd. Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
    Spotify и TikTok поставлены на налоговый учет в Азербайджане
    State Tax Service registers Spotify, TikTok for VAT purposes in Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

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