В одной из тюрем в Италии заключенные проводят акцию протеста

В тюрьме Пизы (Италия) проходит акция протеста заключенных, начавшийся после того, как в своих камерах они обнаружили скрытые микрокамеры и прослушивающие устройства.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

Сообщается, что целый блок находится под их контролем. Также группа из примерно 40 человек забаррикадировалась во втором здании, бросая предметы и воду, чтобы помешать сотрудникам войти внутрь. Заключенные попросили о встрече с начальником тюремной полиции и директором учреждения.

Из Рима прибыли переговорщики-представители тюремной полиции, которые пытаются убедить бунтующих заключенных прекратить беспорядки. Неясно, как долго продлятся эти переговоры, но цель - положить конец протестам, которые начались с вечера.

По некоторым данным, произошли столкновения между заключенными и сотрудниками тюрьмы, в тюрьму прибыли машины скорой помощи. Пока неизвестно сколько человек пострадали. Во время прямой трансляции в социальных сетях заключенные, с открытыми лицами и без видимых признаков избиения на итальянском и албанском языках заявили, что их избили дубинками.