Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В одной из тюрем в Италии заключенные проводят акцию протеста

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 11:02
    В одной из тюрем в Италии заключенные проводят акцию протеста

    В тюрьме Пизы (Италия) проходит акция протеста заключенных, начавшийся после того, как в своих камерах они обнаружили скрытые микрокамеры и прослушивающие устройства.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

    Сообщается, что целый блок находится под их контролем. Также группа из примерно 40 человек забаррикадировалась во втором здании, бросая предметы и воду, чтобы помешать сотрудникам войти внутрь. Заключенные попросили о встрече с начальником тюремной полиции и директором учреждения.

    Из Рима прибыли переговорщики-представители тюремной полиции, которые пытаются убедить бунтующих заключенных прекратить беспорядки. Неясно, как долго продлятся эти переговоры, но цель - положить конец протестам, которые начались с вечера.

    По некоторым данным, произошли столкновения между заключенными и сотрудниками тюрьмы, в тюрьму прибыли машины скорой помощи. Пока неизвестно сколько человек пострадали. Во время прямой трансляции в социальных сетях заключенные, с открытыми лицами и без видимых признаков избиения на итальянском и албанском языках заявили, что их избили дубинками.

    Акции протеста Заключенные Италия
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:34

    Король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией посетит Сеуту и Мелилья

    Другие страны
    12:33

    Бакинские достопримечательности подсветят проекцией флага Китая

    Внешняя политика
    12:33
    Фото

    Журналист Магрур Али: Приказ об атаке 27 сентября мы встретили как праздничную весть — ИНТЕРВЬЮ

    Внутренняя политика
    12:30

    Кубанычбек Омуралиев: Тюркские государства утвердили дорожную карту в рамках ADEX 2026

    Армия
    12:17

    Фарид Шафиев: Азербайджан, Грузия и Казахстан за последние 5 лет активизировали инвестсотрудничество

    Внешняя политика
    12:16

    Азербайджано-оманский фонд прямых инвестиций приобретет новые акции "Азер-Тюрк Банка"

    Финансы
    12:14

    Жапаров в Лос-Анджелесе примет участие в запуске первого спутника Кыргызстана

    В регионе
    12:05

    На учениях "Сила единства – 2026" показали военную технику

    Армия
    12:05

    Президент: Поддержка территориальной целостности друг друга – характерная черта отношений Азербайджана и Китая

    Внешняя политика
    Лента новостей