Президент России побывает на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Азербайджан понаблюдает за ходом чемпионата мира по дзюдо.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Inside the Games, 25 сентября в Баку В.Путин посетит Национальную гимнастическую арену. Он будет наблюдать за ходом шестого дня чемпионата. В этот день среди российских спортсменов на татами из мужчин выйдут чемпион Европы, победитель I Европейских Игр "Баку 2015" Кирилл Денисов и Нияз Ильясов (по 100 кг), среди женщин - Александра Бабинцева (78 кг).

Владимир Путин обладает черным поясом 8 дана и является почётным президентом Международной федерации дзюдо (IJF). Он считается близким другом президента IJF Мариуса Визера. Глава российского государства посещал чемпионат мира в прошлом году в столице Венгрии Будапеште, Летние Олимпийские Игры 2012 в Лондоне и I Европейские Игры "Баку 2015".