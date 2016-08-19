Президент Национальной федерации гребли Азербайджана: Серебро и бронза в гребле - прекрасный, неожиданный и исторический результат - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Национальная федерация гребли Азербайджана (AMAF) в преддверии своего 10-летия добилась очередного исторического успеха.

Как сообщили Report в Федерации, на XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м каноист Валентин Демьяненко стал серебряным призером, а байдарочница Инна Осипенко-Радомская выиграла бронзу. Азербайджан впервые завоевал олимпийские медали в гребле.

Свое мнение по поводу успешных выступлений азербайджанских гребцов в интервью пресс-службе AMAF высказал президент Федерации Эльчин Зейналов, который с первых дней Олимпиады поддерживал наших спортсменов в Рио:

- В первую очередь, благодарю болельщиков, которые поддерживали наших спортсменов. Серебро и бронза в гребле – прекрасный, неожиданный и исторический результат. Меня часто просят дать прогноз. И мой ответ таков: давать прогноз относительно Олимпийских игр неправильно, потому что очень часто бывают неожиданности. Взять хотя бы сегодняшний финал. Победитель Европейских игр в Баку, литовец Хенрикас Жустаутас даже не смог пробиться в олимпийский финал. Бразильский каноист Исакиас Кейруш Душ Сантуш сенсационно стал бронзовым призером, показал великолепный результат. 2-кратный чемпион мира Андрей Крайтор остался без медали. То есть, хочу сказать, что Олимпиада – это соревнование, где проходит красивая, но очень напряженная борьба. Сюда все приезжают за медалью, и все хотят золота. Очень рад, что на XXXI Летних Олимпийских играх мы завоевали две медали.

- С чем связываете то, что 4-кратный чемпион мира и 4-кратный чемпион Европы Валентин Демьяненко не смог стать олимпийским чемпионом, а Инна Осипенко-Радомская на своей коронной дистанции в 500 м заняла последнее место?

- Разумеется, будет проведен анализ. Но я думаю, что в первые мгновения стоит делиться лишь радостью.

- На Ваш взгляд, завоеванные медали станут толчком для развития инфраструктуры, материально-технической базы гребных видов спорта в Азербайджане?

- В Азербайджане на Олимпийской учебно-тренировочной базе "Кюр" в Мингячевире для гребцов созданы великолепные условия. Это несколько раз подчеркивал и комментатор российского телеканала. Но понятно, что сложно говорить о развитии гребли, имея лишь одну базу. Если мы хотим интенсивного развития гребли, у нас должно быть несколько баз в Баку. Не может быть, чтобы в 3-миллионном городе не было ни одной гребной базы. Очень надеюсь, что медали, завоеванные в Рио-де-Жанейро, повысят интерес к гребным видам, а также дадут толчок строительству в будущем в Баку баз и развитию гребли.

- Вы с первых дней следите за олимпийскими соревнованиями. Демьяненко завоевал для Азербайджана 10-ю медаль, и мы повторили результат Лондона. Уже установили новый рекорд с 11-ю медалями. В целом как оцениваете выступление наших спортсменов?

- Сборная Азербайджана демонстрирует неожиданные и прекрасные результаты. У нас уже есть 11 медалей. Если сравнивать с предыдущими Олимпиадами, то в этот раз у нас больше серебряных наград, чем раньше – четыре. Самое главное, что на этой Олимпиаде мы не только были представлены в рекордных для нас 18 видах спорта, но и медали завоевали в большем количестве видов. Наряду с дзюдо, борьбой и боксом, мы впервые взяли награды в таэквондо и в гребле на байдарках и каноэ. Это говорит о развитии спорта в Азербайджане, об оказываемых ему поддержке и внимании. Да, мы ждем золота. Да, более 150 стран, как и мы, в ожидании золотой медали. Дай Бог, она будет. Конечно, в традиционных видах спорта должны быть заработаны еще медали, и они зарабатываются. Но самое главное – развитие спорта в Азербайджане, расширение географии развития видов спорта.