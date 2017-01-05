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    Президент Международной федерации дзюдо прибудет в Баку

    Мариус Визер примет участие в международном семинаре

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер прибудет в Баку.

    Как сообщает Report, румынский функционер примет участие в международном семинаре IJF для судей и тренеров. 

    На семинаре, который начнется 6 января, примут участие 370 представителей из 99 стран мира. На двухдневном мероприятии будут участвовать также руководители всех комитетов IJF, официальные лица федераций, президенты федераций Франции, Монголии, Турции и ряда других стран. Целью семинара является теоретическое и практическое информирование участников о новшествах в правилах судейства и соревнований дзюдо. 

    Семинар во Дворце спорта имени Гейдара Алиева начнется в 09:30.

    Мероприятие будет транслироваться по официальному сайту IJF и Федерации дзюдо Азербайджана, а также на канале Youtube.

    Отметим, что в рамках визита предусмотрены также официальные встречи Мариуса Визера.

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