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    Президент Ильхам Алиев принял руководителей Международной федерации каноэ и Европейской конфедерации волейбола - ОБНОВЛЕНО

    На встречах было отмечено, что Азербайджан вносит большой вклад в международное сотрудничество в области спорта

    ***12:55

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной федерации каноэ Хосе Перурена Лопеса.

    Как сообщает Report, президент Международной федерации каноэ Хосе Перурена Лопес отметив важность проведения в Азербайджане Конгресса руководимой им структуры, сообщил, что в этом мероприятии примут участие представители около 90 стран. Хосе Перурена Лопес с удовлетворением подчеркнул, что созданные условия и все спортивные объекты находятся на высоком уровне. Гость сказал, что вообще очень хорошая организация в Азербайджане международных мероприятий, в том числе соревнований "Формула-1", с интересом отслеживается в мире.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что наша страна имеет достаточный опыт в проведении международных мероприятий. Глава государства с удовлетворением отметил, что на проходивших в этом году летних Олимпийских играх в бразильском городе Рио-де-Жанейро наши спортсмены впервые завоевали медали в гребле на каноэ, и подчеркнул, что это достижение в будущем повысит интерес к данному виду спорта.

    На встрече было отмечено, что Азербайджан вносит большой вклад в международное сотрудничество в области спорта.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также принял президента Европейской конфедерации волейбола Александра Боричича.

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