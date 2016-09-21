Президент Ильхам Алиев наградил национальных паралимпийцев - СПИСОК

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной паралимпийской команды Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно документу, за высокие достижения, завоеванные на XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также заслуги в развитии азербайджанского спорта награждены следующие азербайджанские спортсмены и их тренеры:

орденом "Шохрат"

Гаджиев Али Нариман оглу

Гасымов Рамиль Фамиль оглу

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Чебан Елена Ивановна

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Алиев Кямиль Хидирильясович

Алиева Ирада Азад гызы

Ибрагимов Ибрагим Эльдар оглу

Мустафаев Байрам Бахтияр оглу

Салеи Дзмитри Сергеевич

Салеи Раман Сергеевич

Сулейманов Афиг Мамед оглу

Тахмазов Сергей Мехтиевич

медалью "Терегги"

Адыгезалов Сабир Дадаш оглу

Джульфаев Алаверди Абасович

Гашимов Олег Гурбанович

Гусейнов Джейхун Санил оглу

Ибрагимов Хаким Эльчин оглу

Кирилов Фёдор Борисович

Мамедов Рашад Низами оглу

Сафаров Ровшан Ильяс оглу

Зейналов Бахтияр Гаджибаба оглу.