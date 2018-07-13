Президент ФИДЕ отстранен от должности

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности.

Как сообщает Report, решение было принято единогласно.

К.Илюмжинов обвиняется в нарушении кодекса этики. Полномочия 56-летнего специалиста замораживаются на 18 месяцев. С 13 июля текущего года он обязан отбыть шестимесячное отстранение, остальные 12 месяцев носят условный характер и их применят через 2 года.

3 октября на конгрессе FIDE в грузинском Батуми пройдут выборы главы организации, Илюмжинов возглавлял FIDE с 1995 года.

Отметим, что в настоящее время на пост главы FIDE основным претендентом является член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.