 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент ФИДЕ отстранен от должности

    56-летний специалист отстранен на 18 месяцев

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, решение было принято единогласно. 

    К.Илюмжинов обвиняется в нарушении кодекса этики. Полномочия 56-летнего специалиста замораживаются на 18 месяцев. С 13 июля текущего года он обязан отбыть шестимесячное отстранение, остальные 12 месяцев носят условный характер и их применят через 2 года.

    3 октября на конгрессе FIDE в грузинском Батуми пройдут выборы главы организации, Илюмжинов возглавлял FIDE с 1995 года.  

    Отметим, что в настоящее время на пост главы FIDE основным претендентом  является член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi