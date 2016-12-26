Президент федерации: За 5 лет наши гольфисты покажут прекрасные результаты

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "В 2017 году в Азербайджане в честь общенационального лидера Гейдара Алиева пройдет турнир страны по гольфу и международный турнир по гольфу "European Challenge Tour".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал президент Федерации гольфа Азербайджана Анар Мамедов.

По его словам, до сих пор со всех действующих в Азербайджане, в том числе в Баку, около 100 школ были отобраны занимающиеся гольфом подростки, 30 из которых в настоящее время проходят за границей специальную подготовку.

"Это – юные спортсмены в возрасте 9-16 лет. Уверен, что за 5 лет они покажут прекрасные результаты", - сказал А.Мамедов.

Он отметил, что к дальнейшим состязаниям их готовят 2 иностранных тренера из Великобритании и Ирландии, а также 3 местных специалиста.