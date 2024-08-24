Президент Федерации: В следующем году соревнования по стрельбе из лука среди стран СНГ пройдут в Ханкенди

В следующем году соревнования по стрельбе из лука среди стран СНГ состоятся в Ханкенди.

В следующем году соревнования по стрельбе из лука среди стран СНГ состоятся в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анар Гулиев после открытия первенства и Чемпионата Азербайджана по стрельбе из лука в парке Евроигр.

Гулиев отметил, что в Азербайджане ведется работа по увеличению числа клубов и развитию этого вида спорта.

"Мы стремимся создавать лучшие условия для наших спортсменов для их развития. У нас есть большой потенциал. Хотелось бы, чтобы количество новых клубов росло, и развитие происходило не только в Баку, но и в регионах. Проведение соревнований в Ханкенди, на освобожденных территориях, символично", - сказал Гулиев.