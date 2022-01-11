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Президент Федерации триатлона: Мы нацелены на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Президент Федерации триатлона: Мы нацелены на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе Мы считаем, что Ростислав Певцов может заработать лицензию на летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Поэтому продолжаем работать с ним.
Индивидуальные
11 января 2022 г. 14:18
Президент Федерации триатлона: Мы нацелены на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Мы считаем, что Ростислав Певцов может заработать лицензию на летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Поэтому продолжаем работать с ним.

Об этом Report сообщил президент Федерации триатлона Азербайджана Эльчин Алиев.

Функционер рассказал и о переговорах с личным тренером 35-летнего спортсмена: "Мы не хотим, чтобы он был тренером только Ростислава Певцова. У нас есть три талантливых спортсмена. Их опыт на международных соревнованиях не велик, но у них есть потенциал. У нас пока нет профессиональной школы и тренеров. Но мы хотим, чтобы опытный тренер вместе с Ростиславом Певцовым привлекали к этому виду спорта молодежь. Мы не успеем обеспечить участие молодежи до Олимпиады в Париже. Но мы нацелены на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Я верю, что это будет сложно, но мы будем идти к этому".

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Версия на азербайджанском языке Federasiya prezidenti: "İstəyirik ki, "dəmir adam"larımızın sayı çox olsun"

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