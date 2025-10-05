Президент Федерации гребли РФ: III Игры СНГ организованы на высоком уровне

Проходящие в Азербайджане III Игры СНГ организованы на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Он выразил благодарность за высокий уровень организации Игр.

"Мы всегда с удовольствием приезжаем в Азербайджан. Уровень подготовки очевиден - вы подошли к этим соревнованиям с большой ответственностью и профессионализмом. В современном спортивном мире каждое международное соревнование означает для молодых атлетов бесценный опыт, возможность соревноваться и новые знакомства", - сказал он.

Глава федерации отметил, что условия в Мингячевире, где проходят соревнования по гребному спорту, полностью соответствуют высоким международным стандартам. Он особо подчеркнул уровень подготовки сборных Беларуси, Азербайджана и Узбекистана:

"Желаю атлетам победы. Даже если кто-то не сможет подняться на подиум, это не конец пути. Главное - правильно проанализировать каждый результат и двигаться вперед. Самое важное - не падать духом и сохранять скромность даже при победе. Конечно, дружбу, возникшую здесь - во время этих стартов, нужно сохранить и в будущем".