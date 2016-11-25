Альберт Вудс: Президент Азербайджана уделяет особое внимание созданию каналов для каноэ в столице

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "У нас долгосрочные дружеские отношения с Азербайджаном. Я участвовал также на I Европейских играх "Баку-2015". Тогда я был членом координационной комиссии. Также успешно прошли соревнования по гребле и каноэ в Мингячевире во время европейских игр".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал президент Европейской ассоциации каноэ Альберт Вудс, принимающий участие на 36-м Конгрессе Международной федерации каноэ.

А.Вудс подчеркнул, что конгресс организован на высоком уровне. Он отметил, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию видов гребли в Азербайджане: "Поддержка азербайджанского правительства, министерства молодежи и спорта, а также Национальной федерации по гребле заслуживает уважения. В Баку нас принял президент Азербайджанской Республики. Глава государства уделяет особое внимание созданию каналов для каноэ в столице. Это хорошая новость для нас, и мы постараемся распространить ее в пределах своей компетенции. Глава государства Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов уделяют большое внимание видам каноэ и спорту в целом. Это радует нас".

Отметим, что несмотря на то, что в Мингячевире есть олимпийский научно-спортивный центр "Кюр", в Баку нет никаких возможностей для подготовки гребцов.