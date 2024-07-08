Президент AGF поздравил азербайджанских борцов, завоевавших первое место на чемпионате Европы
Президент AGF поздравил азербайджанских борцов, завоевавших первое место на чемпионате ЕвропыМинистр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил членов сборной Азербайджана по вольной борьбе, которая заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы среди юношей до 20 лет в Сербии.
Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил членов сборной Азербайджана по вольной борьбе, которая заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы среди юношей до 20 лет в Сербии.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице руководителя Федерации в соцсети Х.
"Наши юные борцы успешно выступили на чемпионате Европы U-20, прошедшем в Сербии.
Национальная сборная по вольной борьбе, завоевав 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, стала чемпионом Европы. В греко-римской борьбе сборная заняла третье место в командном зачете с 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями. Сборная по женской борьбе взяла одну золотую медаль.
Поздравляем всех наших спортсменов, завоевавших медали на чемпионате Европы, и тренеров. Я верю, что эти победы откроют путь к еще большим достижениям", - написал М.Джаббаров.
Напомним, что в последний день чемпионата Европы азербайджанские борцы завоевали четыре медали.