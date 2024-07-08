Президент AGF поздравил азербайджанских борцов, завоевавших первое место на чемпионате Европы

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил членов сборной Азербайджана по вольной борьбе, которая заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы среди юношей до 20 лет в Сербии.

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил членов сборной Азербайджана по вольной борьбе, которая заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы среди юношей до 20 лет в Сербии.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице руководителя Федерации в соцсети Х.

"Наши юные борцы успешно выступили на чемпионате Европы U-20, прошедшем в Сербии.

Национальная сборная по вольной борьбе, завоевав 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, стала чемпионом Европы. В греко-римской борьбе сборная заняла третье место в командном зачете с 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями. Сборная по женской борьбе взяла одну золотую медаль.

Поздравляем всех наших спортсменов, завоевавших медали на чемпионате Европы, и тренеров. Я верю, что эти победы откроют путь к еще большим достижениям", - написал М.Джаббаров.

Напомним, что в последний день чемпионата Европы азербайджанские борцы завоевали четыре медали.