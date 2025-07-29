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Представители Федерации плавания Азербайджана приняли участие в конгрессе в Сингапуре

Представители Федерации плавания Азербайджана приняли участие в конгрессе в Сингапуре Президент Федерации плавания Азербайджана (ФПА) Заур Алиев и генеральный секретарь Огтай Атаев приняли участие в конгрессе Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в Сингапуре.
Индивидуальные
29 июля 2025 г. 15:09
Представители Федерации плавания Азербайджана приняли участие в конгрессе в Сингапуре

Президент Федерации плавания Азербайджана (ФПА) Заур Алиев и генеральный секретарь Огтай Атаев приняли участие в конгрессе Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в Сингапуре.

Об этом сообщили Report в пресс-службе федерации.

В рамках мероприятия состоялись различные выступления, обсуждения, встречи и выборы в бюро WA.

Для руководства ФПА конгресс имеет большое значение с точки зрения развития международных связей, установления партнерских отношений, обмена опытом и определения перспектив сотрудничества.

Заур Алиев провел встречи с президентом WA Хусейном Аль-Мусалламом, вице-президентом WA и президентом Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Сильвой и др.

В настоящее время в Сингапуре параллельно с конференцией проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сборную Азербайджана по плаванию на этом соревновании представляют Рамиль Велизаде и Сулейман Исмаилзаде.

Соревнования продлятся до 3 августа. Всего в чемпионате принимают участие около 2500 спортсменов из более чем 200 стран.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of Azerbaijan Swimming Federation participate in congress in Singapore

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