Представители Федерации плавания Азербайджана приняли участие в конгрессе в Сингапуре

Президент Федерации плавания Азербайджана (ФПА) Заур Алиев и генеральный секретарь Огтай Атаев приняли участие в конгрессе Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в Сингапуре.
Об этом сообщили Report в пресс-службе федерации.
В рамках мероприятия состоялись различные выступления, обсуждения, встречи и выборы в бюро WA.
Для руководства ФПА конгресс имеет большое значение с точки зрения развития международных связей, установления партнерских отношений, обмена опытом и определения перспектив сотрудничества.
Заур Алиев провел встречи с президентом WA Хусейном Аль-Мусалламом, вице-президентом WA и президентом Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Сильвой и др.
В настоящее время в Сингапуре параллельно с конференцией проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сборную Азербайджана по плаванию на этом соревновании представляют Рамиль Велизаде и Сулейман Исмаилзаде.
Соревнования продлятся до 3 августа. Всего в чемпионате принимают участие около 2500 спортсменов из более чем 200 стран.