Представители "Бакинского марафона 2017" встретились со студентами и преподавателями АТУ

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Исполнители и партнеры "Бакинского марафона 2017" встретились со студентами и преподавателями Азербайджанского технического университета (АТУ).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт проекта, на мероприятии приняли участие более 200 студентов.

На встрече участникам была предоставлена обширная информация о правилах участия в "Бакинском марафоне", процессе регистрации, маршруте.

Представитель одного из спонсоров марафона – AzerTürkBank проинформировал студентов о предусмотренных для победителей премиях.

Представитель другого партнера – сети магазинов спортивных товаров GoSport - проконсультировал студентов о правилах выбора спортивной обуви и спортивной формы для пробежек. Он проинформировал присутствующих о процессе подготовки к марафону и проводимых в воскресные дни тренингах. Затем были даны ответы на вопросы студентов.

Отметим, что предстоящий 30 апреля этого года "Бакинский марафон 2017" будет стартовать в 10:00.