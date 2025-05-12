Представители Азербайджана завоевали 17 медалей на турнире по прыжкам на батуте и тамблингу в Польше

14:40 Члены сборной Азербайджана успешно выступили на международном турнире по прыжкам на батуте и тамблингу в Кракове.

Сборная Азербайджана успешно выступила на международном турнире по прыжкам на батуте и тамблингу в Кракове (Польша).

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гимнастики, азербайджанские спортсмены завоевали на соревнованиях 17 медалей.

В прыжках на батуте Фархад Мустафаев, Самира Гусейнова, Шафига Гумбатова завоевали золото, Аммар Бахшалиев - золото и бронзу, Мухаммед Гасанли - серебро, Никита Колешников - серебро и бронзу, Фархад Велиев - серебро и бронзу, Айлин Агазаде и Аян Шабанова - бронзу.

В тамблинге Сенан Рзазаде и Тофиг Алиев завоевали золото, Алексей Караташов, Мехди Алиев - серебро, а Адиль Гаджизаде - бронзу.