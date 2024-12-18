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Представитель Всемирной федерации бадминтона посетил Национальный олимпийский комитет

Представитель Всемирной федерации бадминтона посетил Национальный олимпийский комитет Директор по развитию Всемирной федерации бадминтона Ян Райт провел встречу в Национальном олимпийском комитете.
Индивидуальные
18 декабря 2024 г. 18:56
Представитель Всемирной федерации бадминтона посетил Национальный олимпийский комитет

Директор по развитию Всемирной федерации бадминтона Ян Райт провел встречу в Национальном олимпийском комитете.

Как сообщает Report, на встрече с руководителем управления международных программ Мехманом Керимовым обсуждались совместные проекты и планы на предстоящий 4-летний олимпийский цикл.

В обсуждении приняли участие генеральный секретарь Федерации бадминтона Азербайджана Рамиль Гаджиев, главный тренер национальной сборной Мортеза Валидарви и руководитель проектов управления Джейхун Рахманов.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Badminton Federasiyasının İnkişaf direktoru Milli Olimpiya Komitəsində olub

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