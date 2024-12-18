Представитель Всемирной федерации бадминтона посетил Национальный олимпийский комитет

Директор по развитию Всемирной федерации бадминтона Ян Райт провел встречу в Национальном олимпийском комитете.
Как сообщает Report, на встрече с руководителем управления международных программ Мехманом Керимовым обсуждались совместные проекты и планы на предстоящий 4-летний олимпийский цикл.
В обсуждении приняли участие генеральный секретарь Федерации бадминтона Азербайджана Рамиль Гаджиев, главный тренер национальной сборной Мортеза Валидарви и руководитель проектов управления Джейхун Рахманов.