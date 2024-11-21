Вице-президент ФБА избран президентом нового комитета, созданного со стороны UWW

17:07

Объединенный мир борьбы (UWW) создал единый Комитет по грэпплингу, панкратиону и любительскому ММА.

Как сообщает Report, принимая во внимание, что большое число спортсменов одновременно занимается несколькими направлениями борьбы, было принято решение об управлении этими видами спорта единым комитетом. Объединение UWW этих видов спорта в единый комитет обусловлено стремлением повысить к ним внимание на профессиональном уровне. В связи с этим принято предложение к национальным федерациям поддержать грэпплинг, панкратион и любительский ММА.

Член бюро UWW, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Намиг Алиев был избран президентом нового комитета, Адриан Бакос - вице-президентом. Комитет будет полностью сформирован после выбора еще 3 представителей, выдвинутых национальными федерациями в соответствии с правилами отбора UWW. Этот комитет будет поддерживаться Комиссией по атлетам, Комиссией по тренерам и Технической комиссией.

Панкратион - любительский ММА будет курировать представитель UWW Онур Шимшек, грэпплинг - Антонина Боссер.

Отметим, что панкратион, как один из видов рукопашного боя, был создан в Греции и в древности являлся частью классических Олимпийских игр. Грэпплинг и ММА - современные виды спорта. Особенностью грэпплинга, одного из видов борьбы, является использование удушающих приемов. В ММА, который является смешанным видом спорта, используются как боевые, так и борцовские приемы. В отличие от профессионального ММА, любительские поединки ММА в UWW проводятся на борцовском ковре, а не в клетке.