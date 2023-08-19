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Представитель Азербайджана завоевал золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде

Представитель Азербайджана завоевал золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде В Эйндховене (Нидерланды) завершилась Всемирная юношеская шахматная олимпиада.
Индивидуальные
19 августа 2023 г. 12:35
Представитель Азербайджана завоевал золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде

В Эйндховене (Нидерланды) завершилась Всемирная юношеская шахматная олимпиада.

Как сообщает Report, сборную Азербайджана на олимпиаде, в которой участвовали 63 команды из 47 стран, представляли Реад Самедов, Хаган Ахмед, Джахандар Азадалиев и Нармин Абдинова.

Наша команда заняла на олимпиаде 12-ое место. Реад Самедов был удостоен золотой медали как лучший игрок, набравший 8 очков в 9 поединках на первой доске.

На церемонии награждения в честь победителя прозвучал государственный гимн Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani chess player wins gold medal at FIDE World Youth U16 Olympiad 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təmsilçisi Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında qızıl medal qazanıb

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