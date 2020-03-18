Предложено отложить олимпиаду в Токио

Президент Национального олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко заявил, что предпочел бы отложить проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Бланко назвал одной из причин переноса неравные условия для подготовки спортсменов к Играм из-за того, что многие из них не имеют полноценной возможности тренироваться.

По его словам, Международный олимпийский комитет примет решение после того, как получит новую информацию от Всемирной организации здравоохранения и оргкомитета: "То, что сейчас происходит, создает неудобства всем странам мира, но для нас самым важным является то, что невозможность проведения тренировок в запланированные сроки может поставить наших спортсменов в неравные условия. Мы хотим, чтобы Олимпиада состоялась, но со всеми мерами безопасности".

Отметим, что Международный олимпийский комитет сообщил, что на данном этапе подготовка к Олимпиаде в Токио продолжается.

Напомним, что летняя Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.