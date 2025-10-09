Посол Швейцарии: Азербайджан - страна борьбы с великими традициями

Проведение совместных тренировок борцов способствует укреплению спортивного и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией.

Об этом Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Томас Штели.

Дипломат поделился своими впечатлениями о визите в Баку спортсменов, практикующих традиционный швейцарский вид борьбы Schwingen, в рамках "Дней Швейцарии 2025":

"Когда я приехал в Баку, у меня возникла идея организовать что-то в сфере спорта. Потом я подумал - почему бы не привезти в Азербайджан швейцарских борцов? Ведь Schwingen - наш национальный вид спорта. Он основан на силе, взаимном уважении и выражает дух и ценности Швейцарии. Азербайджан - страна борьбы с великими традициями, и меня очень радует, что швейцарская команда сейчас здесь и проводит совместные тренировки с вашими спортсменами".

Посол пригласил жителей столицы на предстоящее мероприятие на Бакинском бульваре:

"В выходные спортсмены продемонстрируют элементы швейцарской борьбы и проведут совместные поединки с азербайджанскими борцами. Приглашаю всех жителей Баку прийти и увидеть это своими глазами".

Томас Штели отметил, что азербайджанские борцы также смогут посетить Швейцарию:

"Я рассматриваю это как начало будущего сотрудничества. Уже есть контакты между федерациями, и мы хотим придать им официальную форму, организуя совместные тренировочные сборы. Швейцарские борцы смогут приезжать и тренироваться здесь, а азербайджанские - проходить подготовку в Швейцарии. Для меня спортивное сотрудничество имеет большое значение. У Азербайджана великолепная спортивная инфраструктура и огромный потенциал. Это сотрудничество может выйти за рамки борьбы и охватить другие виды спорта. Я обсудил этот вопрос с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым, и мы полностью разделяем общее видение. В следующем году мы планируем привезти в Азербайджан еще больше швейцарских спортсменов и провести совместные тренировки".