İsveçrə səfiri: "Azərbaycan güləş ölkəsidir"
- 09 oktyabr, 2025
- 15:55
Azərbaycan güləş ölkəsidir.
Bunu "Report"a açıqlamasında İsveçrə Konfederasiyasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tomas Ştəli deyib.
O, İsveçrənin ənənəvi "Schwingen" güləş növü ilə məşğul olan idmançıların "İsveçrə Günləri 2025" çərçivəsində Bakıya səfəri ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Mən Bakıya gələndən sonra idman sahəsində nəsə etmək fikrim var idi. Sonra düşündüm ki, İsveçrə güləşçilərini Azərbaycana gətirim. Niyə məhz İsveçrə güləşi? Çünki bu, bizim milli idman növüdür. Gücə və hörmətə əsaslanır. Bu, İsveçrənin ruhunu və dəyərlərini ifadə edən bir idman növüdür. Azərbaycan güləş ölkəsidir. Bu idman növündə böyük ənənəniz var. Ona görə indi İsveçrə nümayəndə heyətinin burada olması, onların birlikdə məşq etmələri məni çox sevindirir".
Səfir həftəsonu sakinləri Bakı Bulvarındakı tədbirə dəvət edib:
"Burada idmançılar İsveçrə güləşini nümayiş etdirəcəklər, azərbaycanlı pəhləvanlarla birgə güləşəcəklər. Mən bütün Bakı sakinlərini "İsveçrə günləri" çərçivəsində keçiriləcək tədbirə və bu güləşçilərin çıxışını izləməyə dəvət edirəm".
Tomas Ştəli Azərbaycan güləşçilərinin də İsveçrəyə səfər edə biləcəyini deyib:
"Mən bunu gələcək əməkdaşlığın başlanğıcı kimi görürəm. Artıq iki federasiya arasında müəyyən təmaslar olub və bu əlaqələri rəsmiləşdirib birgə təlim-məşq toplanışları keçirmək ideyası var. Yəni İsveçrə güləşçiləri gəlib burada məşq edə bilərlər, yaxud azərbaycanlı güləşçilər İsveçrəyə gedib orada hazırlıq keçə bilərlər. Mənim üçün idman sahəsində əməkdaşlıq çox önəmlidir. Burada böyük potensial var. Sizdə möhtəşəm idman infrastrukturu mövcuddur. Bu, yalnız güləşlə məhdudlaşmaya, digər idman növlərinə də şamil oluna bilər və bu istiqaməti inkişaf etdirmək istəyirəm. Bu mövzuda gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovla da fikir mübadiləsi aparmışam və biz eyni fikirdəyik. Gələn il xüsusilə İsveçrə idmançılarını bura gətirib birgə təlimlər təşkil etmək üçün çalışacağıq".