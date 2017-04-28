Посол Мексики в Азербайджане: Участие в "Бакинском марафоне 2017" является для меня большой честью

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Очередным гостем проекта "Люди Бакинского марафона", который проводится в рамках "Бакинского марафона 2017", стал посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Как сообщает Report, проект осуществляется при организационной поддержке компании “Sport Marketing Group” (SMG).

Участник "Бакинского марафона 2016" Р. Лабардини заявил, что участие в проекте для него большая честь. Посол отметил, что здесь нет розни на культурной, языковой, религиозной, половой и расовой основе: "Участие в "Бакинском марафоне 2017" также является для меня большой честью. Одним из главных показателей марафона является то, что он объединяет людей разного происхождения. Марафон – возможность узнать друг друга. Здесь нет розни на культурной, языковой, религиозной, половой и расовой основе. Я приглашаю всех принять участие в марафоне и получить максимум удовольствия".

Отметим, что "Бакинский марафон 2017" стартует в 10:00 30 апреля. Проводимый по инициативе Фонда Гейдара Алиева во второй раз марафон состоится при поддержке Управления Приморского парка и Бакинского олимпийского стадиона. Исполнением проекта занята компания SMG.