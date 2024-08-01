Посол Азербайджана во Франции: Мы верим, что Олимпиада в Париже станет для нас самой успешной

Париж-2024 станет для Азербайджана самой успешной Олимпиадой.

Париж-2024 станет для Азербайджана самой успешной Олимпиадой.

Как передает командированный в Париж коресспондент Report, об этом сказала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

Она прокомментировала успешные выступления на Олимпиаде дзюдоиста Зелима Коцоева и боксера Альфонсо Домингеса, взявших "золото" и "бронзу" для Азербайджана:

"Мы испытали радость нашей второй большой победы. Олимпийские игры продолжаются. Подобные победы будут продолжаться. Сегодняшний день - особенный для нас. Потому что помимо золотой медали дзюдоиста Зелима Коцаева, боксер Альфонсо Домингес обеспечил себе бронзовую медаль. Мы испытываем гордость. Наши спортсмены знают, что за ними стоит весь азербайджанский народ. Мы верим, что Париж-2024 станет для нас самой успешной Олимпиадой", - заявила Абдуллаева.

Ранее сообщалось, что азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) стал олимпийским чемпионом, одолев в финале грузина Илью Суламанидзе. В свою очередь, боксер Альфонсо Домингес (92 кг) победил Айбека Оралбая из Казахстана, выйдя в полуфинал и обеспечив бронзовую медаль.