​Погибший во время аварии экс-пилот "Формулы-1" стал донором для шести человек

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Бывший участник чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Джастин Уилсон, скончавшийся в результате аварии во время гонки "500 миль Поконо" американской серии "Индикар", стал донором органов для шести человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал брат гонщика Стефан.

"500 миль Поконо" является предпоследним этапом сезона "Индикар". Во время заключительной стадии гонки в аварию попал лидер заезда американец Сэйдж Карам, в результате один из обломков угодил в шлем 37-летнего Уилсона, после чего его машина въехала в ограждение.

Британец, выступающий за команду "Андретти", в бессознательном состоянии был доставлен на вертолете в больницу города Аллентаун (штат Пенсильвания) с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи на протяжение суток безуспешно боролись за его жизнь.

Уилсон провел в "Индикар" более сотни гонок и одержал три победы. В "Формуле-1" на его счету 16 гонок за команды "Минарди" и "Ягуар" в сезоне-2003. Лучший результат - восьмое место на Гран-при США.