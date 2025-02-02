Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжным гонкам

При совместной организации Туристического центра "Шахдаг" и Федерации зимних видов спорта Азербайджана состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди любителей различных возрастных категорий.
Как сообщает Report, в соревновании приняли участие 46 спортсменов, зарегистрировавшихся заранее.
Результаты соревнований среди взрослых:
Женщины 18-22 года:
Валерия Дудченко (Азербайджан)
Мужчины 18-22 года:
Карл-Лео Панке (Германия)
Карл Маккай (Азербайджан)
Женщины 23-45 лет:
Анна Велиева (Азербайджан)
Елена Дубенцова (Азербайджан)
Ирина Титова (Россия)
Мужчины 23-45 лет:
Рамиз Агаев (Азербайджан)
Амир Абдуллаев (Азербайджан)
Али Султанов (Россия)
Женщины 46-56 лет:
Туран Тагызаде (Азербайджан)
Мужчины 46-56 лет:
Рашад Набиев (Азербайджан)
Рашад Султан (Азербайджан)
Вугар Зейналов (Азербайджан)
Женщины 56+ лет:
Ирина Угрюмова (Россия)
Наргиз Сурхаева (Азербайджан)
Мужчины 56+ лет:
Герхард Лутц (Австрия)
Акиф Сурхаев (Азербайджан)
Федерико Паоне (Италия)
По завершении соревнований победители были награждены медалями и дипломами от Туристического центра "Шахдаг", а также получили различные поощрительные призы.