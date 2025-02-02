О нас

Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжным гонкам

Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжным гонкам При совместной организации Туристического центра "Шахдаг" и Федерации зимних видов спорта Азербайджана состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди любителей различных возрастных категорий.
Индивидуальные
2 февраля 2025 г. 23:12
Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжным гонкам

При совместной организации Туристического центра "Шахдаг" и Федерации зимних видов спорта Азербайджана состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди любителей различных возрастных категорий.

Как сообщает Report, в соревновании приняли участие 46 спортсменов, зарегистрировавшихся заранее.

Результаты соревнований среди взрослых:

Женщины 18-22 года:

Валерия Дудченко (Азербайджан)

Мужчины 18-22 года:

Карл-Лео Панке (Германия)

Карл Маккай (Азербайджан)

Женщины 23-45 лет:

Анна Велиева (Азербайджан)

Елена Дубенцова (Азербайджан)

Ирина Титова (Россия)

Мужчины 23-45 лет:

Рамиз Агаев (Азербайджан)

Амир Абдуллаев (Азербайджан)

Али Султанов (Россия)

Женщины 46-56 лет:

Туран Тагызаде (Азербайджан)

Мужчины 46-56 лет:

Рашад Набиев (Азербайджан)

Рашад Султан (Азербайджан)

Вугар Зейналов (Азербайджан)

Женщины 56+ лет:

Ирина Угрюмова (Россия)

Наргиз Сурхаева (Азербайджан)

Мужчины 56+ лет:

Герхард Лутц (Австрия)

Акиф Сурхаев (Азербайджан)

Федерико Паоне (Италия)

По завершении соревнований победители были награждены медалями и дипломами от Туристического центра "Шахдаг", а также получили различные поощрительные призы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulub

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi