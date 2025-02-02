Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжным гонкам

При совместной организации Туристического центра "Шахдаг" и Федерации зимних видов спорта Азербайджана состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди любителей различных возрастных категорий.

При совместной организации Туристического центра "Шахдаг" и Федерации зимних видов спорта Азербайджана состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди любителей различных возрастных категорий.

Как сообщает Report, в соревновании приняли участие 46 спортсменов, зарегистрировавшихся заранее.

Результаты соревнований среди взрослых:

Женщины 18-22 года:

Валерия Дудченко (Азербайджан)

Мужчины 18-22 года:

Карл-Лео Панке (Германия)

Карл Маккай (Азербайджан)

Женщины 23-45 лет:

Анна Велиева (Азербайджан)

Елена Дубенцова (Азербайджан)

Ирина Титова (Россия)

Мужчины 23-45 лет:

Рамиз Агаев (Азербайджан)

Амир Абдуллаев (Азербайджан)

Али Султанов (Россия)

Женщины 46-56 лет:

Туран Тагызаде (Азербайджан)

Мужчины 46-56 лет:

Рашад Набиев (Азербайджан)

Рашад Султан (Азербайджан)

Вугар Зейналов (Азербайджан)

Женщины 56+ лет:

Ирина Угрюмова (Россия)

Наргиз Сурхаева (Азербайджан)

Мужчины 56+ лет:

Герхард Лутц (Австрия)

Акиф Сурхаев (Азербайджан)

Федерико Паоне (Италия)

По завершении соревнований победители были награждены медалями и дипломами от Туристического центра "Шахдаг", а также получили различные поощрительные призы.