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Подведены итоги Кубка Азербайджана по тяжелой атлетике

Подведены итоги Кубка Азербайджана по тяжелой атлетике В соревновательном зале Центра тяжелой атлетики в поселке Шувелан Хазарского района Баку завершились соревнования в рамках Кубка Азербайджана по тяжелой атлетике.
Индивидуальные
17 декабря 2023 г. 18:42
Подведены итоги Кубка Азербайджана по тяжелой атлетике

В соревновательном зале Центра тяжелой атлетики в поселке Шувелан Хазарского района Баку завершились соревнования в рамках Кубка Азербайджана по тяжелой атлетике.

Как сообщает Report, в турнире приняли участие около ста спортсменов.

Среди женщин победителями Кубка стали Самира Рзаева (45 кг), Назиля Исмаилова (49 кг), Сельджан Гараева (55 кг), Динара Ибрагимли (59 кг), Фазиля Иманова (64 кг) и Рахиля Гусейнзаде (81 кг).

В мужских соревнованиях соперников в своих весовых категориях опередили Дениз Джаббарлы (55 кг), Эльшан Мамедов (61 кг), Техран Мамедов (67 кг), Паша Ибрагимли (73 кг), Фуган Алиев (81 кг), Нурлан Мамедзаде (89 кг), Яшар Гурбанов (96 кг), Али Шукюрлу (102 кг) и Дадаш Дадашбейли (109 кг).

Лучшей спортсменкой Кубка была признана Назиля Исмаилова, среди мужчин сильнейшим стал Дадаш Дадашбейли, они были признаны абсолютными победителями.

В командных соревнованиях обладателем Кубка Азербайджана стала сборная Газахского района, второе место заняли представители Лянкярана, а первую тройку сильнейших замкнули представители Гобустана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan Kuboku başa çatıb, ən yaxşılar müəyyən edilib

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