Победительнице Исламиады в Турции вручили премию в размере 10 000 лир

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Завоевавшая на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" золотую медаль турецкая каратистка Дилара Бозан получила премию в размере 10 000 турецких лир (около 4500 манатов).

Как сообщает Report, премию спортсменке вручил председатель муниципалитета Дюздже Мехмет Келеш.

Приняв Дилару Бозан, Мехмет Келеш поздравил спортсменку с высоким результатом.

Каратистка отметила, что она осталась в этом виде спорта благодаря отцу: "Раньше я неоднократно хотела уйти из спорта. Когда сказала об этом папе, он заплакал и сказал "Я столько старался, не уходи". Этот день стал в моей судьбе переломным".