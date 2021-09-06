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Победитель Игр стран СНГ: Глава Татарстана подарил мне автомобиль

Победитель Игр стран СНГ: Глава Татарстана подарил мне автомобиль Победивший в абсолютном весе спортсмен отметил, что рад возвращению домой с золотой медалью
Индивидуальные
6 сентября 2021 г. 21:23
Победитель Игр стран СНГ: Глава Татарстана подарил мне автомобиль
Джамал Фейзиев

"Хочу поблагодарить Министерство молодежи и спорта, а также Национальную Ассоциацию видов спорта за золотую медаль на I Играх стран СНГ. Глава нашей федерации Кязым Гурбанов и мой тренер Акиф Алиев поддержали меня в этом соревновании".

Об этом командированному в российский город Казань корреспонденту Report сказал азербайджанский курешист Джамал Фейзиев. Победивший в абсолютном весе спортсмен отметил, что рад возвращению домой с золотой медалью.

Дж.Фейзиев поделился своими впечатлениями от предыдущих состязаний. Он напомнил, что первую медаль – бронзу – завоевал на чемпионате мира в 2019 году.

"Месяц назад я стал победителем чемпионата мира в Казани. В финале я победил 10-кратного чемпиона мира из России и получил по этому случаю подарок от главы Татарстана – автомобиль. На этой машине я уехал в Баку".

Собеседник агентства также добавил, что 9 сентября примет участие в соревнованиях по дзюдо. Однако, по словам спортсмена, куреш ему ближе.

"Возможно, в будущем у меня будут сильные соперники. Но сегодня я самый сильный", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке MDB Oyunlarının qalibi: "Tatarıstan prezidenti mənə avtomobil hədiyyə edib"

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