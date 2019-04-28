​Победитель Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1": "Очень рад победе

Победитель Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1", пилот "Mercedes" Валттери Боттас поделился своим мнением о ходе соревнований.

Как передает Report со ссылкой на официальную страницу Гран-при в Твиттер, Боттас отметил, что победа далась ему нелегко.

“Да, гонка не была такой уж и богатой на события. Однако я постоянно чувствовал давление со стороны Луиса. Очень рад занять первое место“, - поделился Ботас.

Занявший второе место в гонке другой пилот "Mercedes" Луис Хэмилтон, в свою очередь поздравил своего товарища по команде: "Он действительно хорошо справился и не ошибался. Это лучшее начало моей команды в сезоне. Я счастлив быть ее частью", - отметил Хэмилтон.