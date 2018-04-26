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    Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" перенес операцию

    Должно быть, в рану попала инфекция© Report/ Firi Salim

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2017 года Даниэль Риккардо перенес операцию.

    Как сообщает Report, об этом лично заявил австралийский пилот Red Bull на организованной в Баку пресс-конференции.

    "Произошла странная вещь – я прикусил губу во время уик-энда в Бахрейне, и должно быть, в рану попала инфекция, потому что я продолжал кусать её снова и снова. Так что пришлось вырезать и зашить всё в Лондоне", - признался Даниэль.

    Отметим, что Гран-при Бахрейна состоялось 6-8 апреля 2018 года. Гран-при Азербайджана пройдет 27-29 апреля. 

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