Пилот "Ред Булл" выиграл квалификацию Гран-при США "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации Гран-при США - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации Гран-при США - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соревнования проходят в Остине.

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 32,910 секунды. Второй результат показал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (отставание 0,209 секунды), третьим стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (+0,224). Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас занял четвертое место в квалификации и начнет гонку с девятой позиции.

Гонка в Остине состоится 24 октября и начнется в 22:45 (бакинское время) .