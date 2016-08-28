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    Пилот "Мерседеса" выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

    Немец Нико Росберг стал победителем 13-го этапа чемпионата

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Пилот "Мерседеса" немец Нико Росберг стал победителем 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Бельгии.

    Как передает Report, вторым в воскресной гонке стал австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл", третьим — партнер Росберга по команде британец Льюис Хэмилтон.

    Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят стал 14-м.

    Первая десятка по итогам гонки выглядит следующим образом:

    1. Росберг (1 час 44 минуты 51,058 секунды),

    2. Риккьярдо (+14,113),

    3. Хэмилтон (+27,634),

    4. Нико Хюлкенберг (Германия, "Форс Индия", +35,907),

    5. Серхио Перес (Мексика, "Форс Индия", +40,660),

    6. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари", +45,934),

    7. Фернандо Алонсо (Испания, "Макларен", +59,445),

    8. Вальтери Боттас (Финляндия, "Уильямс", +1 минута 0,151 секунды),

    9. Кими Райкконен (Финляндия, "Феррари", +1.01,109),

    10. Фелипе Масса (Бразилия, "Уильямс", +1.05,873)…

    14. Даниил Квят (Россия, "Торо Россо", +1.27,097).

    Следующий этап чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Италии — пройдет 2-4 сентября.

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