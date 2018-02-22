Пхенчхан-2018: Количество завоевавших медали стран достигло 29-ти - ТАБЛИЦА

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Количество стран, завоевавших медали на XXIII Зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан, достигло 29-ти.
Как сообщает Report, в 16-й день соревнований в список медалистов попала и Венгрия.
В мужских командных соревнованиях в дисциплине шорт-трек на 5 000 метров венгры завоевали золото.
Хотя в первой тройке и не произошло изменений, находившаяся на втором месте Германия по количеству медалей догнала лидера - Норвегию.
В целом, сегодня завоевано 10 комплектов медалей.
|
N
|Страны
|Всего
|1.
|Норвегия
|13
|12
|10
|35
|2.
|Германия
|13
|7
|5
|25
|3.
|Канада
|9
|7
|8
|24
|4.
|США
|8
|7
|6
|21
|5.
|Голландия
|7
|6
|4
|17
|6.
|Швеция
|5
|5
|0
|10
|7.
|Франция
|5
|4
|6
|15
|8.
|Австрия
|5
|2
|6
|13
|9.
|Южная Корея
|4
|4
|3
|11
|10.
|Швейцария
|3
|6
|2
|11
|11.
|Япония
|3
|5
|3
|11
|12.
|Италия
|3
|2
|5
|10
|13.
|Беларусь
|2
|1
|0
|3
|14.
|Китай
|1
|6
|2
|9
|15.
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|16.
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|17.
|Великобритания
|1
|0
|3
|4
|18.
|Польша
|1
|0
|1
|2
|19.
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|19.
|Украина
|1
|0
|0
|1
|21.
|Олимпия (Россия)
|0
|4
|8
|12
|22.
|Австралия
|0
|2
|1
|3
|23.
|Словения
|0
|1
|0
|1
|24.
|Финляндия
|0
|0
|4
|4
|25.
|Испания
|0
|0
|2
|2
|25.
|Новая Зеландия
|0
|0
|2
|2
|27.
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|27.
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|27.
|Лихтенштейн
|0
|0
|1
|1
Sport DepartmentАвтор новости
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