Пхенчхан-2018: Количество завоевавших медали стран достигло 29-ти - ТАБЛИЦА

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Количество стран, завоевавших медали на XXIII Зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан, достигло 29-ти.

Как сообщает Report, в 16-й день соревнований в список медалистов попала и Венгрия.

В мужских командных соревнованиях в дисциплине шорт-трек на 5 000 метров венгры завоевали золото.

Хотя в первой тройке и не произошло изменений, находившаяся на втором месте Германия по количеству медалей догнала лидера - Норвегию.

В целом, сегодня завоевано 10 комплектов медалей.