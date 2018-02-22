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    Пхенчхан-2018: Количество завоевавших медали стран достигло 29-ти - ТАБЛИЦА

    По количеству золотых медалей Германия догнала лидера - Норвегию

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Количество стран, завоевавших медали на XXIII Зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан, достигло 29-ти.

    Как сообщает Report, в 16-й день соревнований в список медалистов попала и Венгрия.

    В мужских командных соревнованиях в дисциплине шорт-трек на 5 000 метров венгры завоевали золото.

    Хотя в первой тройке и не произошло изменений, находившаяся на втором месте Германия по количеству медалей догнала лидера - Норвегию.

    В целом, сегодня завоевано 10 комплектов медалей.

    N

    		 Страны Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Всего
    1. Норвегия 13 12 10 35
    2. Германия 13 7 5 25
    3. Канада 9 7 8 24
    4. США 8 7 6 21
    5. Голландия 7 6 4 17
    6. Швеция 5 5 0 10
    7. Франция 5 4 6 15
    8. Австрия 5 2 6 13
    9. Южная Корея 4 4 3 11
    10. Швейцария 3 6 2 11
    11. Япония 3 5 3 11
    12. Италия 3 2 5 10
    13. Беларусь 2 1 0 3
    14. Китай 1 6 2 9
    15. Чехия 1 2 3 6
    16. Словакия 1 2 0 3
    17. Великобритания 1 0 3 4
    18. Польша 1 0 1 2
    19. Венгрия 1 0 0 1
    19. Украина 1 0 0 1
    21. Олимпия (Россия) 0 4 8 12
    22. Австралия 0 2 1 3
    23. Словения 0 1 0 1
    24. Финляндия 0 0 4 4
    25. Испания 0 0 2 2
    25. Новая Зеландия 0 0 2 2
    27. Казахстан 0 0 1 1
    27. Латвия 0 0 1 1
    27. Лихтенштейн 0 0 1 1
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