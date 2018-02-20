Пхенчхан-2018: Канадские спортсмены завоевали золото в двух видах спорта

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ На XXIII Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане определились победители еще в двух видах спорта.

Как сообщает Report, канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Моир завоевали золото в танцах на льду. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены получили 206,07 балла, что является мировым рекордом.

Серебро завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (205,28), установившие мировой рекорд в произвольном танце (123,35), бронзу - американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59).

В дисциплине ски-хафпайп среди женщин победу одержала канадка Кэсси Шарп, завоевавшая золотую медаль.

Второе место заняла Марио Мартино из Франции, третье — Брита Сигурни из США.

Отметим, что Олимпиада завершится 25 февраля.