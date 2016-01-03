Баку. 3 января. REPORT.AZ/Первый этап ралли- марафона "Дакар" отменен из соображений безопасности в связи с плохими погодными условиями. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба гонки.

В течение всего дня на участке проведения первого этапа "Дакара" (между Росарио и Вилья-Карлос-Пас) идут ливневые дожди.

"Этап отменен из-за плохих погодных условий на маршруте, - говорится в сообщении пресс-службы. - В связи с этим невозможно было поднять в воздух вертолеты для обеспечения безопасности участников гонки".

Накануне во время пролога "Дакара", проходившего в Буэнос-Айресе, автомобиль китайской команды потерял управление на повороте и врезался в стоящих вдоль трассы зрителей.

Среди пострадавших были несовершеннолетние и беременная женщина. Трое находятся в тяжелом состоянии. По сообщениям агентства AFP, автомобилем управляла китайская гонщица Го Мэйлин. Из-за инцидента пролог гонки был отменен.

В нынешнем году "Дакар" пройдет по территории Аргентины и Боливии с финишем 16 января в городе Росарио.

