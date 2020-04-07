​Перенесено одно Гран-при "Формулы 1"

Организаторы "Формулы-1" официально объявили о переносе Гран-при Канады в связи с коронавирусом.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

Гоночный уик-энд на трассе в Монреале должен был пройти с 12 по 14 июня.

— Мы были бы рады провести первую гонку сезона-2020 в "Формуле-1". Решение о переносе не далось нам легко. В течение месяца мы были в постоянном общении с руководителями "Формулы-1" и представителями властей Монреаля, министерства туризма, а также с региональными и федеральными администрациями, — сообщается в официальном пресс-релизе организаторов Гран-при.

— В этот момент наиболее важно направить всю нашу энергию на борьбу с Covid-19. Мы будем ждать вас с распростертыми объятиями на трассе имени Жиля Вильнева, как только это станет безопасно, — добавил директор канадского Гран-при Франсуа Дюмонтье.

Этап календаря "Формулы-1" в Канаде стал уже девятым по счету, который был отменен или перенесен. Ранее организаторы гонок в Монако и Австралии сообщили, что эти Гран-при не состоятся в 2020 году, а этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане были перенесены.

На данный момент первым в сезоне-2020 становится Гран-при Франции, запланированный на 26–28 июня.