Пеле предложили зажечь огонь Олимпийских Игр-2016

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле получил приглашение зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Церемония открытия Игр пройдет 5 августа на стадионе "Маракана", где Пеле в 1969 году забил свой тысячный гол в карьере.

Как сообщил легендарный футболист, зажечь огонь его попросили лично президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава оргкомитета Олимпиады-2016 Карлос Артур Нузман, однако ему могут помешать обязательства по спонсорским контрактам.

"У меня есть контракт, который я должен исполнять. Но как бразилец, безусловно, я хотел бы сделать это", - сказал 75-летний Пеле, который отметил, что ответ на этот вопрос у него будет в четверг.

Игры Рио-2016 пройдут с 5 по 21 августа.