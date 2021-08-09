Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я бы не хотел уезжать из Украины

Интервью восточноевропейского бюро Report со спортсменом азербайджанского происхождения Парвизом Насибовым, завоевавшим серебряную медаль XXXII Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе.

Интервью восточноевропейского бюро Report со спортсменом азербайджанского происхождения Парвизом Насибовым, завоевавшим серебряную медаль XXXII Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе.

- Парвиз, Вы завоевали лицензию на Олимпийские игры в Токио благодаря победе над азербайджанским борцом Расулом Чунаевым. Предполагали ли Вы, что когда-нибудь одолеете такого противника и будете претендовать на Олимпийскую медаль? Вы превзошли или не оправдали собственные ожидания?

- После победы над Расулом Чунаевым у меня появилась уверенность в том, что раз я одолел бронзового призера Олимпийских игр, то смогу добиться серьезного результата на Олимпиаде. Для меня главное - это татами и соперник. И неважно, авторитетный это спортсмен или нет... Я ехал на Олимпиаду за золотой медалью. Многие годы я трудился в поте лица и был уверен в своих силах. Но, видимо, мне была суждена серебряная медаль. Я доволен своим результатом. С помощью Всевышнего завоюю золото на следующей Олимпиаде в Париже в 2024 году.

- Когда началась Ваша спортивная карьера?

- Впервые я начал заниматься спортом в 6 лет в селе Муганлы Агстафинского района. Через год мы с семьей переехали в Украину, где я продолжил свои тренировки. Я был в спортивных интернатах в Мариуполе и Донецке. Завоевал титул чемпиона Украины, был третьим на чемпионате Европы и вторым на чемпионате мира... Я много трудился. В то время, когда мои сверстники наслаждались своей жизнью, я тренировался, не покладая рук. Было время, когда месяцами не видел семью…

- Раньше нам не доводилось видеть Вас на мероприятиях азербайджанской диаспоры в Украине. Намерены ли Вы отныне участвовать в этих мероприятиях?

- Конечно. Я живу в Украине, и всегда хотел, чтобы флаг моей Родины был на высоте. Не только я, но и все проживающие здесь азербайджанцы, прославившиеся в различных видах спорта, должны проявить активность в диаспориальной деятельности. Диаспора всегда оказывала мне поддержку. Председатель Конгресса азербайджанцев Киева, сопредседатель Рады азербайджанцев Украины, мастер спорта Олег Крапивин оказал мне большую материальную и моральную поддержку. Он поддержал меня и на последнем лицензионном турнире. Олег Андреевич оказывает поддержку многим азербайджанским спортсменам.

- Много ли в Украине успешной азербайджанской молодежи?

- Что касается спорта, могу сказать, что потенциал есть, хотя и не столь велик. Мы можем стать стимулом для них. Я верю, что если они захотят, то добьются желаемого.

- Вы уже достаточно известны в Украине. Обычно знаменитые люди популяризируют свою страну...

- Я никогда не забывал Азербайджан. Разумеется, важно распространять реалии нашей страны по всему миру. Мне бы очень хотелось, чтобы наши соотечественники в Украине были более сплоченными и патриотичными. Как известно, от хлопка одной рукой звука не получится. Сила в единстве. В Украине умная, сильная азербайджанская молодежь. Хотелось бы отметить один немаловажный аспект. В Украине много азербайджанцев, обладающих потенциалом в различных видах спорта, однако многие из них не знают, как проявить свои способности. Полагаю, они могли бы через меня обратиться к мастеру спорта Олегу Крапивину и он бы направил их.

Парвиз Насибов

- Ваша семья сообщила прессе, что пару лет назад Вам поступило предложение из Азербайджана. Почему Вы не согласились тогда? Если такое предложение поступит вновь, каков будет Ваш ответ?

- Я люблю Азербайджан, потому что это моя Родина. Мне неоднократно поступали такие предложения. Но я вырос и сформировался как борец в Украине. Здесь меня все устраивает. Здесь у меня поклонники, которые искренне любят меня, я не могу их оставить… Мне трудно ответить на последний вопрос. Я бы не хотел уезжать отсюда.

- В прошлом году Азербайджан положил конец 30-летней оккупации своих земель. Какие настроения царили среди азербайджанской молодежи в преддверии этого события? Доводилось ли Вам сталкиваться с неадекватным отношением со стороны армян?

- Мы были уверены в победе. Одержанная победа окрылила нас. Однако спорт, как известно, вне политики. Я не встречал здесь неадекватного отношения к себе. Мы очень рады, что война завершена и наши земли освобождены. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, отдавших жизни за Родину.