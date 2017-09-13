Париж примет Олимпиаду-2024, Лос-Анджелес стал столицей Игр 2028 года

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ На сессии Международного олимпийского комитета в Лиме (Перу) было официально принято решение о проведении летней Олимпиады 2024 года в Париже, а летних Игр-2028 — в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Report со ссылкой на Inside the Games, об этом объявил президент МОК Томас Бах.

«Рад сообщить, что Международный олимпийский комитет одновременно избрал столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе соответственно», — объявил президент МОК Томас Бах.