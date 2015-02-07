Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Париж может стать претендентом на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечает издание Le Figaro.

Городские власти проводят консультации по этому вопросу и к июню 2015 года примут окончательное решение. Место проведения Олимпиады 2024 года будет выбрано в 2017 году. Подача заявок начнется 15 сентября нынешнего года и продлится до апреля-мая 2016 года, когда Международный олимпийский комитет окончательно утвердит число городов, претендующих на организацию соревнований.

Заявки уже подали Бостон и Рим. В марте Олимпийский комитет Германии решит, какой город будет представлен в качестве кандидата - Берлин или Гамбург.