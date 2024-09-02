Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом

Азербайджанский параатлет Саид Наджафзаде завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Азербайджанский параатлет Саид Наджафзаде завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, выступающий в категории T12 спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала почета в прыжках в длину с результатом 7,27 метра.

Ранее азербайджанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Раман Салей завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине. Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов (70 кг) завоевал золотую, а Сабир Зейналов (58 кг) - бронзовую медаль.