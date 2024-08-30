О нас

Париж-2024: Cегодня выступят три паралимпийца из Азербайджана

Париж-2024: Cегодня выступят три паралимпийца из Азербайджана Три азербайджанских спортсмена сегодня примут участие в соревнованиях на летних Паралимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
30 августа 2024 г. 09:30
Париж-2024: Cегодня выступят три паралимпийца из Азербайджана

Три азербайджанских спортсмена сегодня примут участие в соревнованиях на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, паратхэквондист Имамеддин Халилов (К-44, 70 кг) будет соревноваться в четвертьфинале. Его соперником станет победитель встречи между спортсменами из Кот-д'Ивуара и Кубы. Бой начнется в 14:35 по бакинскому времени.

Кямран Зейналов (категория P1) выступит в квалификационном этапе стрельбы на 10 метров, который стартует в 13:15 по бакинскому времени. Финальные встречи по парастрельбе начнутся в 16:00.

Олохан Мусаев будет бороться в категории F55 в толкании ядра. Соревнования начнутся в 21:05 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Bu gün Azərbaycanın 3 paralimpiyaçısı çıxış edəcək

Другие новости из категории

Азербайджан завоевал первую медаль на парижской Паралимпиаде
ФотоАзербайджан завоевал первую медаль на парижской Паралимпиаде
29 августа 2024 г. 22:06
В рамках подготовки к Формуле 1 на ряде улиц Баку будет ограничено движение транспорта
В рамках подготовки к "Формуле 1" на ряде улиц Баку будет ограничено движение транспорта
29 августа 2024 г. 19:20
Париж-2024: Азербайджанский паралучник занял 28-е место
Париж-2024: Азербайджанский паралучник занял 28-е место
29 августа 2024 г. 17:49
Париж-2024: Азербайджанский паратхэквондист вышел в полуфинал
Париж-2024: Азербайджанский паратхэквондист вышел в полуфинал
29 августа 2024 г. 16:39
Представитель FIVB прибыл в Баку
ФотоПредставитель FIVB прибыл в Баку
29 августа 2024 г. 16:20
AMADA организовала семинар для волейболисток
ФотоAMADA организовала семинар для волейболисток
29 августа 2024 г. 14:31
Париж-2024: Сегодня трое паралимпийцев Азербайджана примут участие в соревнованиях
Париж-2024: Сегодня трое паралимпийцев Азербайджана примут участие в соревнованиях
29 августа 2024 г. 10:23
Азербайджанский дзюдоист стал двукратным чемпионом мира
Азербайджанский дзюдоист стал двукратным чемпионом мира
29 августа 2024 г. 08:15
Олимпийский призер извинился перед президентом и народом Азербайджана
Олимпийский призер извинился перед президентом и народом Азербайджана
28 августа 2024 г. 20:10
В олимпийской деревне в Париже состоялась встреча с членами сборной Азербайджана
В олимпийской деревне в Париже состоялась встреча с членами сборной Азербайджана
28 августа 2024 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi