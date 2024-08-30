Париж-2024: Cегодня выступят три паралимпийца из Азербайджана

Три азербайджанских спортсмена сегодня примут участие в соревнованиях на летних Паралимпийских играх в Париже.

Три азербайджанских спортсмена сегодня примут участие в соревнованиях на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, паратхэквондист Имамеддин Халилов (К-44, 70 кг) будет соревноваться в четвертьфинале. Его соперником станет победитель встречи между спортсменами из Кот-д'Ивуара и Кубы. Бой начнется в 14:35 по бакинскому времени.

Кямран Зейналов (категория P1) выступит в квалификационном этапе стрельбы на 10 метров, который стартует в 13:15 по бакинскому времени. Финальные встречи по парастрельбе начнутся в 16:00.

Олохан Мусаев будет бороться в категории F55 в толкании ядра. Соревнования начнутся в 21:05 по бакинскому времени.